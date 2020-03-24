Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины

Это уже треться служба такси, которая присоединилась к инициативе помощи медработникам.

Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины
Фото: which.co.uk

Служба такси Opti присоединилась к инициативе помощи медикам на время карантина в Украине. Водители будут бесплатно отвозить медработников на работу, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

"Служба буде доставлять до рабочих мест медработников, которые спасают жизни и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Сейчас услуга доступна уже в шести городах: Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Луцке, Тернополе и Ровно", - говорится в сообщении.

Минздрав поблагодарил компанию за своевременную и необходимую помощь и призвал представителей бизнеса проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей во время карантина. Услуга доступна во всех городах, где работает Uber.

Также к этой инициативе присоединилась служба такси Bolt.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Блок рекламы


Похожие новости
С 24 марта в Украине будет работать только один аэропортС 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт
Вслед за Киевом работу общественного транспорта “для всех” прекратили в ФастовеВслед за Киевом работу общественного транспорта “для всех” прекратили в Фастове
Службы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантинаСлужбы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантина
Кернес попросил Кабмин разрешить работу метро с ограничениямиКернес попросил Кабмин разрешить работу метро с ограничениями
Китайцы создадут в Севилье службу беспилотных аэротаксиКитайцы создадут в Севилье службу беспилотных аэротакси
В Луцке весь общественный транспорт прекратил работу до конца карантинаВ Луцке весь общественный транспорт прекратил работу до конца карантина
Посольство Украины в Польше обнародовало список спецпоездов для эвакуации украинцевПосольство Украины в Польше обнародовало список спецпоездов для эвакуации украинцев
Waymo приостановила работу сервисов роботакси из-за коронавирусаWaymo приостановила работу сервисов роботакси из-за коронавируса
“Киевпастранс” приостанавливает работу Киевской городской электрички“Киевпастранс” приостанавливает работу Киевской городской электрички
Экспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотокаЭкспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотока
Последние новости
Подгружаем последние новости