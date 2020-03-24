Карантин в Украине увеличил продажи новых авто

Карантин в Украине увеличил продажи новых авто

В течение первой карантинной недели – с 16 по 22 марта – операторы автомобильного рынка зафиксировали рост продаж новых автомобилей в среднем на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Об этом написал гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий в Facebook.

"Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей. На этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%", – сообщил он.

О.Омельницкий добавил, что "к концу недели рост выдохся".

"Стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее, консультации) в онлайн. Результаты не заставят себя ждать… Можно констатировать, что за 21 день марта имеем рост 36% в продажах новых легковых авто в сравнении с февралем и 17% роста на рынке LCV (легких коммерческих автомобилей, – ред.)", – отметил он.

Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД, которые в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничили большинство требующих физического присутствия клиента услуг, все-таки решили проводить регистрацию новых автомобилей. Решение было принято 20 марта, вопреки объявленному за день до этого временному до окончания карантина запрету на регистрацию всех транспортных средств, кроме входящих в категорию неотложных случаев.

Напомним, в 2019 году в Украине зарегистрировали 88 тыс. новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила 30 тыс долл., а общая сумма расходов превысила 2,6 млрд долл. Наиболее активно новые авто покупали в декабре. Тогда зарегистрировали более 9 тыс. новых машин при среднемесячном показателе 7,3 тыс.

Карантин в Украине начал действовать 12 марта и предварительно продлится до 3 апреля.

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