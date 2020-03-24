Українці стали менше заправляти автомобілі

Обсяги продажів нафтопродуктів минулого тижня впали на 20 відсотків порівняно з попередньою суботою.

Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«На вихідних переговорив з топ-менеджерами та власниками кількох великих мереж АЗС. Усі повідомили про початок падіння продажів приблизно з середини тижня на 15%, до вихідних – на 20% і більше в порівнянні з попередньою суботою», – пише Куюн.

Він також повідомив, що найбільший спад – близько 40відсотків – спостерігався в західних регіонах, зокрема в Закарпатті та Чернівцях.



Нагадаємо, раніше експерти прогнозували здешевлення пального на АЗС.