ТОП-3 самых "офроудных" американских внедорожников

Американские внедорожники всегда обладали приличными внедорожными характеристиками, не уступая в этом отношении японским собратьям. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 самых "офроудных" американских внедорожников.

3 место – Jeep Cherokee Trailhawk

Jeep Cherokee Trailhawk (см. фото вверху) – это специальная версия, которая подойдет для серьезного бездорожья. Ее трансмиссия обладает понижающим рядом и механической блокировкой заднего дифференциала. Дорожный просвет увеличен до 221 мм. Бампера получили меньшие свесы и заводские проушины для буксировки. Подвеска усилена, есть защита днища.

В Украине Jeep Cherokee продается только с 2,4 л бензиновым мотором мощностью 177 л.с.

2 место – Ram Power Wagon

ТОП-3 самых &amp;quot;офроудных&amp;quot; американских внедорожников

ТОП-3 самых &amp;quot;офроудных&amp;quot; американских внедорожников

Ram Power Wagon представляет собой внедорожную версию пикапа Ram. Это ориентированный на бездорожье пикап, оптимальный для работы на низких скоростях.

Версия Power Wagon от стандартного грузовика отличается поднятой подвеской, внедорожными покрышками, лебедкой на переднем бампере (она рассчитана на нагрузку в 5,5 т). Передний и задний дифференциалы можно блокировать при помощи электроники из салона.

В линейку двигателей входят несколько агрегатов. Например, есть 6,4 л мотор с блоком Hemi мощностью 410 л.с. и 580 Нм крутящего момента, который работает с шестиступенчатым "автоматом".

1 место – Jeep Wrangler Rubicon

ТОП-3 самых &amp;quot;офроудных&amp;quot; американских внедорожников

ТОП-3 самых &amp;quot;офроудных&amp;quot; американских внедорожников

Jeep Wrangler Rubicon – это топовая версия знаменитого внедорожника Wrangler. У этой спецверсии трансмиссия Rock-Trac c электронными блокировками межколесных дифференциалов, усиленные мосты Dana 44, активный передний стабилизатор поперечной устойчивости и высокопрофильные внедорожные шины.


Максимов Віталій, Тудей

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