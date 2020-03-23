Новый Nissan Qashqai показали на рендерах.

Художники британского портала autoexpress.co.uk нафантазировали облик третьего поколения Nissan Qashqai. Машина будет представлена в этом году, и в этом же году она, скорее всего, успеет поступить в продажу.

Автомобиль переедет на модульную платформу CMF. По предварительной информации, из линейки уберут дизель как невостребованный в Европе, но портящий компании статистику по среднему уровню вредных выбросов всей линейки. Вместо него появится одна или несколько гибридных установок. А вот чистого электромобиля, вероятно, не будет: его Nissan выпустит как отдельную модель.

Слухи утверждают, что один гибрид будет заряжаемым от сети, причем технологией поделится новый член альянса Renault-Nissan – компания Mitsubishi. Второй бензоэлектрический вариант реализуют по экзотической пока схеме: ДВС работает как генератор, заряжая аккумулятор, а непосредственно колеса вращает электромотор, питающийся от батареи. Плюс наверняка будут варианты «мягкого» гибрида с 48-вольтовой электросетью.