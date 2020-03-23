На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали 552 ДТП (инфографика)
На прошлой неделе Патрульная полиция Киева зарегистрировала на столичных дорогах 552 ДТП. Для сравнения – неделей ранее было зарегистрировано 696 ДТП. Примечательно, что до введения карантина и чрезвычайного положения в Киеве регистрировалось на несколько сотен больше аварий.
Об этом
“За прошедшую неделю Патрульная полиция Киева зафиксировала на столичных дорогах 552 ДТП (для сравнения, на позапрошлой неделе – 696). В том числе 31 авария – с пострадавшими (неделей ранее – 27). Погиб один человек (на позапрошлой неделе было два летальных случая). Травмированы 33 человека (неделей ранее – 30)”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что произошло два наезда на велосипедистов. С участием мотоциклистов произошло два ДТП.
Кроме того, случилось 11 наездов на пешеходов (на позапрошлой неделе – 9), из них 3 – на пешеходных переходах.
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Фото: соцсети