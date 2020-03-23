На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали 552 ДТП (инфографика)

На прошлой неделе Патрульная полиция Киева зарегистрировала на столичных дорогах 552 ДТП. Для сравнения – неделей ранее было зарегистрировано 696 ДТП . Примечательно, что до введения карантина и чрезвычайного положения в Киеве регистрировалось на несколько сотен больше аварий.

Об этом KV стало известно из сообщения КП “Центр организации дорожного движения”.

“За прошедшую неделю Патрульная полиция Киева зафиксировала на столичных дорогах 552 ДТП (для сравнения, на позапрошлой неделе – 696). В том числе 31 авария – с пострадавшими (неделей ранее – 27). Погиб один человек (на позапрошлой неделе было два летальных случая). Травмированы 33 человека (неделей ранее – 30)”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что произошло два наезда на велосипедистов. С участием мотоциклистов произошло два ДТП.

Кроме того, случилось 11 наездов на пешеходов (на позапрошлой неделе – 9), из них 3 – на пешеходных переходах.

Как сообщала KV , в Киевской области требование полицейского об остановке обернулось ДТП с 7 пострадавшими. Авария произошла рано утром около 05:40 в воскресенье, 22 марта, на 76 км трассы Киев – Харьков. По требования полицейского грузовик начал останавливаться, в это время в него сзади “влетел” микроавтобус с пассажирами.

Фото: соцсети