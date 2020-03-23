С 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт

Все рейсы будет принимать только "Борисполь".

С 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт
Фото: facebook/Volodymyr Omelyan

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник решил закрыть все аэропорты, кроме "Борисполя".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Решение вступает в силу с 24 марта.

Также с полудня вторника вводится запрет на выполнение зарубежных авиарейсов с туристами.

"Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавирусу", - прокомментировал Криклий в фейсбуке.

C 22 марта аэропорт "Борисполь" перевел все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы (на прилет) международного сообщения в терминал B.

Таким образом сейчас терминал F работает на вылет, терминал В - на прилет.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
Юрий Корявченков попал в ДТП в КиевеЮрий Корявченков попал в ДТП в Киеве
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-3 лучших новых дизельных кроссоверов в УкраинеТОП-3 лучших новых дизельных кроссоверов в Украине
В Украине значительно подорожают новые автомобилиВ Украине значительно подорожают новые автомобили
Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)
В Украине дешевеет бензин и дизельВ Украине дешевеет бензин и дизель
Мужчина разбил стекло в киевском троллейбусе за отказ взять его одиннадцатым пассажиромМужчина разбил стекло в киевском троллейбусе за отказ взять его одиннадцатым пассажиром
В Украине из-за коронавируса закрываются автосалоныВ Украине из-за коронавируса закрываются автосалоны
В Украине стартовал масштабный ремонт автомобильных дорог
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
Сегодня, 19 марта, патрульные Киева уже 5 раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспортаСегодня, 19 марта, патрульные Киева уже 5 раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Последние новости
Подгружаем последние новости