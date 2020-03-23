Столичные власти уже выдали 225 тысяч спецбилетов для проезда в общественном транспорте

Столичные власти уже выдали 225 тысяч спецбилетов для проезда в общественном транспорте

За минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) уже выдал более 225 тыс. билетов по заявкам от предприятий и учреждений. Спецбилеты имеют силу только в случае предъявления служебного удостоверения.

Об KV стало известно из сообщения пресс-службы КГГА со ссылкой на информацию мэра Киева Виталия Кличко, озвученную во время онлайн пресс-конференции.

“Как вы знаете, общественный транспорт столицы отныне работает в режиме введенных ограничений. А значит: не для всех пассажиров! В нынешней ситуации он должен обеспечить перевозки на работу исключительно работников сфер критической инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих работу жилищно-коммунального хозяйства города”, – отметил Виталий Кличко.

Мэр города обратился к тем, кто уже пытается подделывать спецбилеты и продавать их через Интернет. Виталий Кличко отметил, что такой билет действует только вместе с предъявленным служебным удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, которая определена для проезда в общественном транспорте в условиях ограничений.

“Правоохранители, специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением дельцов, которые вчера оперативно рисовали спецбилеты и размещали объявления об их продаже”, – отметил Виталий Кличко.

Он также напомнил, что все остальные жители города, кому действительно надо ехать на работу или по остро необходимым делам, передвигаются по городу частным транспортом, такси или транспортом, организованным учреждением или предприятием, где человек работает.

“Движение такого транспорта по городу не ограничивается”, – отметил мэр Киева.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 23 марта в Киеве общественный транспорт начал работать только для сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности. Для проезда им понадобится специальный билет. Руководителям предприятий дали разъяснения, как они могут получить спецбилеты для своих сотрудников.

Также KV сообщала, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, за прошлые сутки Киев получил 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Таким образом в столице уже насчитывается 24 больных этим заболеванием. В больницы города помещены 13 больных, остальные находятся на самоизоляции дома. 

Напомним, 20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС)  в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области.

Фото: УП


Ольга Марийко, КиевВласть

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