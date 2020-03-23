ТОП-3 лучших новых дизельных кроссоверов в Украине

В Украине, как во многих других странах, в последние годы наблюдается бум кроссоверов. При этом украинцы ради экономии на топливе чаще всего покупают не бензиновые, а дизельные версии. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 лучших новых дизельных кроссоверов, которые сейчас можно купить в Украине.

3. Kia Sorento

Дизельный Kia Sorento (см. фото вверху) оснащается мотором 2.2 Diesel 16- VALVE HLA. Его мощность – 200 л.с. и 426 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 секунды при максимальной скорости 203 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле – 6,6 л на 100 км.

В базовой комплектации дизельный Sorento с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит 39 900 долларов.

2. Hyundai Santa Fe

Дизельный кроссовер Hyundai Santa Fe оснащается мотором R 2.2 CRDi. Его мощность достигает 200 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Дизель работает вместе с автоматической коробкой передач. Расход топлива – 7,5 л на 100 км.

В целом, Santa Fe можно считать идеальным семейным автомобилем. Модель 2019 года стоит от 1 115 800 грн.

1. Renault Duster

Компактный бюджетный кроссовер Renault Duster появился в 2009 году. Сейчас автолюбителям предлагают его второе поколение. В Украине Duster имеет два варианта двигателей – бензиновый и дизель.

Мощность 1,5 л дизеля составляет 110 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Переднеприводная версия расходует в смешанном цикле 4,7 л топлива на 100 км, а полноприводная версия – 4,8 л. Минимальная стоимость дизельного Renault Duster – 496 900 грн.