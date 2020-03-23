Вслед за Киевом работу общественного транспорта “для всех” прекратили в Фастове

Вслед за Киевом работу общественного транспорта &ldquo;для всех&rdquo; прекратили в Фастове

На Киевщине городские власти Фастова решили остановить работу общественного транспорта. Как и в столице, общественным транспортом в Фастове смогут пользоваться только лица, обеспечивающие жизнедеятельность города, при наличии у них спецбилетов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Фастовского городского совета на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, работа общественного транспорта в Фастове останавливается с сегодняшнего дня, 23 марта. 

Сообщается, что, согласно протоколу №6 от 22.03.2020 года заседания городского оперативного штаба по координации действий по недопущению распространения и распространения на территории города случаев заболевания вызванного коронавирусом COVID-19, обеспечения городских перевозок 23 и 24 марта будет осуществляться только по отдельно определенным маршрутам исключительно для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность города и имеющих соответствующие специальные билеты-пропуска, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что время отправления транспорта 7:30

Маршруты:

№1 “Кадлубиця – Привокзальная площадь”№2 “Унава – Привокзальная площадь”№3 “Заречье – Привокзальная площадь”№4 “Мироновский парк – Привокзальная площадь”№10 “Снигиревка – ул. Ярослава Мудрого”

Напомним, что с сегодняшнего дня, 23 марта в Киеве общественный транспорт начал работать только для сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности. Для проезда им понадобится специальный билет. Руководителям предприятий дали разъяснения, как они могут получить спецбилеты для своих сотрудников.

Ранее KV сообщала, что за минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) уже выдал более 225 тыс. билетов по заявкам от предприятий и учреждений. Спецбилеты имеют силу только в случае предъявления служебного удостоверения.

Напомним, за сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Киев стал лидером по количеству заболевших COVID-19.

Фото: пресс-служба Фастовского горсовета в Facebook.


Игорь Бровко, КиевВласть

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