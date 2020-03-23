Как выглядит соперник Skoda Octavia по цене Renault Logan

Новый Baojun RC-5 готовится достойно выступить на рынке премиальных компактных моделей. Интересно, должна ли Skoda Octavia испугаться?

Американский автогитант General Motors и китайский концерн SAIC объединились для создания относительно доступных автомобилей. Их совместная работа привела к целой линейке моделей, но сейчас речь пойдет о Baojun RC-5. Лифтбек по размерам соответствует Skoda Octavia, но стоить будет как Renault Logan — около $10 000.

Новый бюджетный автомобиль ни на кого из своих соседей по автомобильному миру не похож. И это, конечно, хорошо. В особенности если мы говорим о китайской машине.

Baojun RC-5 получил модное двухуровневое оформление передней светотехники: сверху в цельную полоску объединены узкие дневные ходовые огни, а в бампере в крупных блоках оформлен головной свет.

Сзади через всю корму проходит светодиодная полоса стоп-сигнала, но это касается только топовой модификации китайской новинки — базовые версии получат глянцевый черный молдинг. При этом графика задних фонарей также меняется в зависимости от комплектации.

Интересно, что новый Baojun RC-5 позиционируют как премиальную модель. Но интерьер новинки, который мог бы соответствовать этому званию или опровергнуть его, не показали. Да и моторную линейку нельзя назвать больно крутой — два 1,5-литровых двигателя предложат 99 и 147 л.с. Супер!

