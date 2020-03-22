В Україні збираються випускати електровантажівки

Компанія Murmuration Technology з Кривого Рогу заявила про намір налагодити випуск вантажних електромобілів CoolOn

Українські електромобілі обіцяють презентувати до кінця весни. Це будуть комерційні авто вантажопідйомністю 1,5 і 2,5 тонни з модульною конструкцією. Тобто, можна буде вибирати різні типи кузова і батареї, а також тип приводу.

Відомо, що з батареєю ємністю 40 кВт ? год запас ходу складе близько 200 км. Кузов, кабіна і силова установка будуть виробництва Murmuration Technology.

Електрокари CoolOn планують продавати, перш за все, корпоративним клієнтам — логістичним компаніям, службам доставки і сервісу. Вартість обіцяють на рівні бензинових і дизельних аналогів.

Murmuration Technology заснували в 2014 році. Спочатку фірма створювала дрони для армії, а в 2016 році криворіжці переробили старий мікроавтобус в електрокар.