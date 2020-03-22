Столичные власти утвердили порядок выдачи спецбилета на проезд в общественном транспорте (документ)

Столичные власти утвердили порядок выдачи специального билета на проезд в общественном транспорте Киева. Спецбилет действителен при условии предъявления либо служебного удостоверения, либо паспорта, либо водительского удостоверения, а также при наявности у особы средств индивидуальной защиты.

Об этом KV стало известно из соответствующего Порядка, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) за подписью главы ведомства Валентина Осипова от 21 марта 2020 года.

Согласно порядку выдачи спецбилета на проезд в общественном транспорте, проездной документ должен иметь следующую информацию:

Название предприятия или организации;

Фамилия, имя, отчество лица, которое получает спецбилет;

Мокрая печать предприятия, организации и подпись руководителя учреждения;

Срок действия спецбилета – до 3 апреля 2020 года;

Спецбилет действителен при условии предъявления либо служебного удостоверения, либо паспорта, либо водительского удостоверения, а также при наявности у особы средств индивидуальной защиты.

Как сообщала KV , с понедельника, 23 марта, транспорт будет развозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверений личности и средств индивидуальной защиты.

Ранее столичные власти дали поручение составить списки работников предприятий критической инфраструктуры для выдачи им специальных билетов, дающих право проезда на общественном транспорте. Этих сотрудников будут пропускать в транспорт под контролем полиции и сотрудников “Муниципальной варты” при наличии средств индивидуальной защиты. На дезинфекцию киевских многоэтажек из местного бюджета выделяется 23 млн гривен. А в магазинах и аптеках на период введенных ограничений можно будет находиться не более 1 человека на каждые 10 кв. метров.

Напомним, 20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киеве , а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области.

Фото: Укринформ