Пострадали семь человек.

Фото: https://www.npu.gov.ua

В Киевской области микроавтобус врезался в грузовик, который остановила полиция. В результате аварии в больницу попали семь человек. Об этом сообщили в областной полиции.

ДТП произошло в 5 утра в воскресенье на 76 км трассы Киев-Харьков.

"Сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito, где горел один из габаритных огней. В это время водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который двигался позади, совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, водитель которого начал остановку движения", - говорится в сообщении.

Фото: https://www.npu.gov.ua

От удара грузовик перевернулся и повредил лестницу и навес стационарного поста полиции.

В результате ДТП пострадали водители двух автомобилей и пять пассажиров микроавтобуса. Их всех госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.