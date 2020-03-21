КГГА назвала маршруты общественного транспорта, которые останутся на время карантина

Будут пускать по спецпропускам и документам.

?КГГА назвала маршруты общественного транспорта, которые останутся на время карантина
Фото: Макс Требухов

Киевская городская государственная администрация обнародовала маршруты общественного транспорта, которые продолжат работу во время карантина. В них будут пускать только по спецпропускам и документам, удостоверяющим личность.

По решению киевской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в каждом автобусе, троллейбусе или трамвае должны будут находиться минимум два сотрудника полиции и один сотрудник муниципальной стражи. Они будут проверять наличие специального билета, документов и маски.

Автобусные маршруты:

  • № 56-Д "Просп.Палладина - ст. м. "Лыбедская";
  • № 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
  • № 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";
  • № 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";
  • № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
  • № 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

  • № 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";
  • № 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";
  • № 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
  • № 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
  • № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
  • № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
  • № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
  • № 16 "Ст. м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
  • № 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";
  • № 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

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