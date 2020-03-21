?КГГА назвала маршруты общественного транспорта, которые останутся на время карантина

Киевская городская государственная администрация обнародовала маршруты общественного транспорта, которые продолжат работу во время карантина. В них будут пускать только по спецпропускам и документам, удостоверяющим личность.

По решению киевской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в каждом автобусе, троллейбусе или трамвае должны будут находиться минимум два сотрудника полиции и один сотрудник муниципальной стражи. Они будут проверять наличие специального билета, документов и маски.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "Просп.Палладина - ст. м. "Лыбедская";

№ 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

№ 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт " Киев " им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты: