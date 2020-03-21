2020-03-21
КГГА назвала маршруты общественного транспорта, которые останутся на время карантина
Будут пускать по спецпропускам и документам.
Фото: Макс Требухов
Киевская городская государственная администрация обнародовала маршруты общественного транспорта, которые продолжат работу во время карантина. В них будут пускать только по спецпропускам и документам, удостоверяющим личность.
По решению киевской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в каждом автобусе, троллейбусе или трамвае должны будут находиться минимум два сотрудника полиции и один сотрудник муниципальной стражи. Они будут проверять наличие специального билета, документов и маски.
Автобусные маршруты:
- № 56-Д "Просп.Палладина - ст. м. "Лыбедская";
- № 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
- № 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";
- № 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";
- № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
- № 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".
Троллейбусные маршруты:
- № 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";
- № 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";
- № 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
- № 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
- № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
- № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
- № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
- № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
- № 16 "Ст. м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
- № 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";
- № 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".