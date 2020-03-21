С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)

С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)

С 21 марта по 3 апреля на улице Паторжинского и улице Сретенской в Киеве частично ограничат движение транспорта. Это связано с необходимостью проведения ремонта дорожного покрытия.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на информацию КК “Киевавтодор”.

Ограничение на улице Паторжинского связано с началом среднего ремонта покрытия. Дорожники будут работать ежедневно. Во время работ движение на улице будет частично ограничено.

В КК “Киевавтодор” сообщили, что в указанный период на улице Сретенской продлится средний ремонт дорожного покрытия. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

В коммунальной корпорации извинились за неудобства.

В сообщении говорится, что об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале “Киев Трафик”.

Напомним, экс-глава КК “Киевавтодор” Александр Густелев заявил, что в 2015-2019 годах силами корпорации были внедрены многочисленные инновационные проекты в сфере повышения безопасности дорожного движения – пешеходные переходы, островки безопасности, антипарковочные столбики и другое.

Ранее KV сообщала, что Нацполиция заинтересовалась сотрудничеством коммунальной корпорации “Киевавтодор” с целым рядом предприятий. Правоохранители считают, что коммунальные “дорожники” вместе со своими подрядчиками – ООО “Транс Лайт Групп”, ООО “Проектная компания “Аркон”, ООО “Альянс Стройинвест Групп” и ООО “Онур Конструкцион Интернешнл” – разработали преступный механизм хищения бюджетных средств путем незаконного завышения стоимости работ. По сведениям полицейских, в течение 2017-2019 годов указанная группа могла причинить бюджету ущерб на сумму более 10 млн гривен.

С 21 февраля 2020 года и.о. гендиректора “Киевавтодора” является Владимир Гузема. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: пресс-служба КГГА


Ольга Марийко, КиевВласть

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