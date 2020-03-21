С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)
С 21 марта по 3 апреля на улице Паторжинского и улице Сретенской в Киеве частично ограничат движение транспорта. Это связано с необходимостью проведения ремонта дорожного покрытия.
Об этом
Ограничение на улице Паторжинского связано с началом среднего ремонта покрытия. Дорожники будут работать ежедневно. Во время работ движение на улице будет частично ограничено.
В КК “Киевавтодор” сообщили, что в указанный период на улице Сретенской продлится средний ремонт дорожного покрытия. Во время ремонта движение будет частично ограничено.
В коммунальной корпорации извинились за неудобства.
В сообщении говорится, что об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале “
Напомним, экс-глава КК “Киевавтодор” Александр Густелев заявил, что в 2015-2019 годах силами корпорации были внедрены многочисленные инновационные проекты в сфере повышения безопасности дорожного движения – пешеходные переходы, островки безопасности, антипарковочные столбики и другое.
Ранее
С 21 февраля 2020 года и.о. гендиректора “Киевавтодора” является
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: пресс-служба КГГА