Стали відомі технічні характеристики нової Skoda Octavia Combi

Презентація Octavia Combi від компанії Skoda пройде вже цієї весни. Напередодні цієї події чеська марка розкрила технічні характеристики новинки.

В інтер’єрі відокремлено стоїть дисплей мультимедійної системи з діагоналлю екрана 8,25-10 дюйма який розмістився на новій передній панелі. Опціонально стала доступна цифрова 10,25-дюймова панель приладів. Також новинка отримала багатофункціональне рульове колесо з двома спицями, дуже маленький перемикач передач і атмосферну підсвічування.

Гамма двигунів у моделі досить різноманітна. У неї входять бензинові і дизельні силові агрегати, мотори на природному газі, два варіанти «м’яких» гібрида і один підключаючий. Бензинові двигуни мають об’єм 1, 1,5 і 2 л і потужність 110, 150, 190 к. с. відповідно. Дизельні варіанти представлені трьома дволітровими моторами зі 116-200 «кіньми» і одним півторалітровим газовим варіантом з віддачею 130 к. с.

«М’які» гібриди є 1 і 1,5-літрові силові установки TSI Evo потужністю 110 і 150 к. с., а підключається гібрид функціонує на базі мотора TSI iV на 1,4 к. і видає 204 к. с. разом з електромотором і батареєю на 13 кВт * год. Перераховані агрегати працюють в парі з 6МКПП або 7РКПП. хідавтомобіля на електротязі складає 60 км.

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