В Украине значительно подорожают новые автомобили

По причине неблагоприятных условий для отечественного авторынка может произойти серьезное подорожание новых авто.

По словам экспертов, произойдет это не одномоментно, а постепенно.

Одной из причин этого стало снижение курса гривны по отношению к доллару и евро.

Кроме того, немаловажный фактор – это прекращение поставок автомобилей в нашу страну, вызванное эпидемией коронавируса.

Объемы выпускаемых в Украине автомобилей не в состоянии удовлетворить потребности авторынка.

В Украине значительно подорожают новые автомобили 1

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