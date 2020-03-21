В Украине значительно подорожают новые автомобили

По причине неблагоприятных условий для отечественного авторынка может произойти серьезное подорожание новых авто.

По словам экспертов, произойдет это не одномоментно, а постепенно.

Одной из причин этого стало снижение курса гривны по отношению к доллару и евро.

Кроме того, немаловажный фактор – это прекращение поставок автомобилей в нашу страну, вызванное эпидемией коронавируса.

Объемы выпускаемых в Украине автомобилей не в состоянии удовлетворить потребности авторынка.