2020-03-21
В Украине значительно подорожают новые автомобили
По причине неблагоприятных условий для отечественного авторынка может произойти серьезное подорожание новых авто.
По словам экспертов, произойдет это не одномоментно, а постепенно.
Одной из причин этого стало снижение курса гривны по отношению к доллару и евро.
Кроме того, немаловажный фактор – это прекращение поставок автомобилей в нашу страну, вызванное эпидемией коронавируса.
Объемы выпускаемых в Украине автомобилей не в состоянии удовлетворить потребности авторынка.