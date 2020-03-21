Среди автомобилистов существует мнение, что современные двигатели не такие надежны, как раньше. Отчасти они правы. Однако, бывают приятные исключения. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 самых надежных новых японских моторов.

Toyota 2AR-FE

С 2008 года компания Toyota оснащает некоторые свои автомобили четырехцилиндровым 2,5 л бензиновым двигателем 2AR-FE (фото вверху) мощностью 165-180 л.с. и 187-232 Нм крутящего момента. Его можно найти под капотом у Toyota Camry, RAV4 и Alphard.

У этого мотора нет явных проблем и недостатков. При систематическом обслуживании, использовании качественного масла и бензина его ресурс очень большой – 300 000 км.

Toyota 1VD-FTV

С 2007 года некоторые автомобили компании Toyota оснащаются восьмицилиндровым 4,5 л дизельным мотором 1VD-FTV мощностью от 202 до 286 л.с. и от 430 до 650 Нм крутящего момента. Этот агрегат можно увидеть под капотом у Toyota Land Cruiser и Lexus LX450d.

1VD-FTV — отличный мотор. При регулярном обслуживании он не доставляет проблем. Его ресурс достигает 400 000 км.

Honda R20A

Компания Honda с 2006 года устанавливает на свои автомобили 2,0 л бензиновый "атмосферник" R20A мощностью 150-156 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Его можно увидеть под капотом у Honda Civic, Accord и CR-V.

R20A считается одним из самых надежных в мире двухлитровых двигателей. При регулярном обслуживании его ресурс достигает 300 000 км.