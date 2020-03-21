Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)

С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева. Пропуск в общественный транспорт будет осуществляться при наличии специального пропуска. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра Виталия Кличко.

“Понимая всю серьезность ситуации и возможные последствия для здоровья и жизни людей, вынуждены ввести более серьезные ограничения”, – заявил он.

Так, с понедельника общественным транспортом можно будет пользоваться: медработникам, спасателям, правоохранителям, специалистам сферы ЖКХ, людям, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. И – работникам стратегических предприятий. По словам мэра, перечень предприятий должен быть опубликован уже сегодня.

“Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут”, – добавил Кличко, заявив, что "полиция должна усилить охрану общественного порядка".

“Один из основных предохранительных моментов – это строгое ограничение контактов между людьми, максимальная изоляция по домам”, – добавил он, отметив, что такой опыт по борьбе с вирусом передали ему коллеги из мэрии китайского Уханя.

Кличко сообщил, что круг контактов одного носителя вируса – 35-100 человек.

Далее Кличко обратился к правительству и пограничной службе с призывом обеспечить строгий контроль продолжающих прибывать из-за границы граждан Украины.

Напомним, что вчера, 20 марта, правительство Украины установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве , а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Это связано с необходимостью мобилизации борьбы с распространением COVID-19. Однако Верховная Рада и дальше будет продолжать свою работу в комитетах во время карантина – заболевание коронавирусом народного депутата Сергея Шахова никак на это не влияет.

Ранее KV также сообщала, что в случае роста количества больных коронавирусом в столице городские власти могут ввести более строгие ограничения. Известно, что по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.