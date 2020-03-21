Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)
С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева. Пропуск в общественный транспорт будет осуществляться при наличии специального пропуска. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.
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“Понимая всю серьезность ситуации и возможные последствия для здоровья и жизни людей, вынуждены ввести более серьезные ограничения”, – заявил он.
Так, с понедельника общественным транспортом можно будет пользоваться: медработникам, спасателям, правоохранителям, специалистам сферы ЖКХ, людям, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. И – работникам стратегических предприятий. По словам мэра, перечень предприятий должен быть опубликован уже сегодня.
“Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут”, – добавил Кличко, заявив, что "полиция должна усилить охрану общественного порядка".
“Один из основных предохранительных моментов – это строгое ограничение контактов между людьми, максимальная изоляция по домам”, – добавил он, отметив, что такой опыт по борьбе с вирусом передали ему коллеги из мэрии китайского Уханя.
Кличко сообщил, что круг контактов одного носителя вируса – 35-100 человек.
Далее Кличко обратился к правительству и пограничной службе с призывом обеспечить строгий контроль продолжающих прибывать из-за границы граждан Украины.
Напомним, что вчера, 20 марта, правительство Украины установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Это связано с необходимостью мобилизации борьбы с распространением COVID-19. Однако Верховная Рада и дальше будет продолжать свою работу в комитетах во время карантина – заболевание коронавирусом народного депутата Сергея Шахова никак на это не влияет.
Ранее
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