В Тернополе с понедельника остановят общественный транспорт

Троллейбусы и автобусы будут выполнять только спецрейсы.

В Тернополе с понедельника остановят общественный транспорт
Фото: facebook/Сергій Надал

В Тернополе с понедельника, 23 марта, будет остановлен общественный транспорт. Об этом во время брифинга сообщил городской глава Сергей Надал.

"С понедельника будет приостановлен общественный транспорт, как того требует законодательство, когда объявляется чрезвычайная ситуация. Троллейбусы и автобусы будут выполнять только спецрейсы - доставка на рабочие места сотрудников медицинских, аптечных, лабораторных заведений, коммунальных служб, правоохранительных органов, работников заводов по изготовлению пищевых продуктов (хлебозавод, молокозавод)", - сообщил Надал.

На спецрейсы можно будет попасть только в масках и с особым удостоверением.

Кроме того, на въездах в город начнут действовать санитарные посты, на которых водителям и пассажирам будут проводить температурный скрининг, а при необходимости будут направлять в медучреждения Тернополя.

К дежурству на улицах города и на санитарных постах привлекут нацгвардейцев и военных с местной части.

Надал призвал тернополян к максимальной самоизоляции, а также попросил не посещать церковь в воскресенье и одевать маски при выходе на улицу.

Напомним, накануне был зафиксирован первый случай коронавируса в Тернопольской области - заболел 57-летний священник из города Залещики. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

С 21 марта в Тернопольской области введен режим чрезвычайной ситуации.

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