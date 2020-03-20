МАУ открыла продажи билетов на рейсы для возвращения украинцев из-за границы

На сайте авиакомпании появилась специальная страница "Возвращайся домой" с информацией о рейсах.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла продажи на билеты для возвращения граждан Украины из-за границы.

На сайте "МАУ" появилась специальная страница "Возвращайся домой", на которой публикуются расписания специальных рейсов.

"Уважаемые пассажиры, согласно полученным от вас запросов на приобретение билетов на специальные рейсы в Киев , для граждан Украины, а также нерезидентов, имеющих право въезда в Украину, открыта продажа на такие рейсы", - говорится в сообщении.

Далее приводятся рейсы:

Из Киева: на 21 марта: Киев - Берлин, а также на 21 марта: Киев - Дубай.

Также анонсированы четыре рейса в Киев: 20 марта - Париж - Киев; а также рейсы на 21 марта - Лондон - Киев; Берлин - Киев и Дубай - Киев

"Пройти регистрацию и получить посадочный талон на указанные рейсы пассажиры могут бесплатно в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.

Также будут организованы рейсы на возвращение в Киеве 24 марта.

Возможные пункты отправления: Вена, Ларнака, Копенгаген, Дюссельдорф, Брюссель, Стамбул, Ницца, Лондон, Стокгольм, Хельсинки, Дубай, Амстердам, Берлин, Франкфурт. Количество мест на борту каждого рейса - 186.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов по льготным ценам на рейсы из 17 городов в 14 странах для эвакуации украинцев.