Службы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантина

"Минздрав благодарит за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе".

Службы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантина
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохраниения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей во время карантина.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине. Эта договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест", - говорится в сообщении.

Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

"Минздрав благодарит Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни", - отмечается в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, кроме Uber, бесплатно развозить медработников будет также служба такси Bolt, передают "Українські новини".

"Отмечу, что службы такси Bolt, Uber высказали готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу, для того чтобы помогать людям", - сказал Кличко.

Он также добавил, что городские власти обсуждают с руководством медучреждений механизм осуществления перевозок.

Напомним, ранее сервис по доставке еды Uber Eats разослал своим пользователям промокод для бесплатной доставки с 17 по 31 марта 2020 года из ресторанов в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, чтобы поддержать их во время карантина.

В Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС. С 18 марта временно прекращено железнодорожное, авиа- и автобусное междугородное сообщение внутри страны, а также закрыто метро.Президент Владимир Зеленский призвал увеличить количество наземного транспорта в крупных городах, т.к. с 18 марта допускается перевозка одновременно не более 10 человек. Контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте возлагается на водителей.

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