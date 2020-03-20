В Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работ

С 21:00 10 апреля движение на мосту будет ограничено крайне правыми полосами, чтобы уменьшить нагрузку.

В Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работ
Фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

В Киеве с 10 апреля будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что с 21:00 10 апреля движение на мосту Патона будет ограничено крайне правыми полосами, чтобы уменьшить нагрузку на мост.

"Мост имени Патона ожидает масштабная реконструкция. Сейчас сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций им. Шимановского. Экспертное заключение подготовят через несколько недель. После этого будет разработана проектно-сметная документация", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в начале марта на мосту Патона прорвало теплотрассу.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам, также планируется вывести из эксплуатации крайние полосы.

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