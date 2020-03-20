Как новое масло и новый фильтр могут "убить" двигатель вашего автомобиля

Как новое масло и новый фильтр могут &amp;quotубить&amp;quot двигатель вашего автомобиля

Автомобилисты нередко сталкиваются с проблемой при замене моторного масла и фильтра. Речь идет о том, через некоторое время после замены фильтр сначала раздувает, а потом он трескается. Сегодня мы расскажем о том, почему это происходит и как не загубить двигатель, меняя моторное масло и фильтр.

Немного истории

Раньше в двигателях использовались фильтры неполно-поточной конструкции. В этом случае, чтобы не угробить мотор при загрязнении фильтра, только небольшая часть масла проходит через фильтр. Большая часть масла в него не попадает.

Сейчас в двигателях применяются полнопоточные масляные фильтры. В них смазка проходит через фильтрацию, а нагар остается на фильтре. В полнопоточных фильтрах есть еще и полезный перепускной клапан.

Тем не менее, даже в современных моторах может потрескаться фильтр. Почему это происходит? Есть несколько причин.

Неправильный выбор масла

Некоторые водители, которые меняли в начале марта моторное масло на летнее, сталкивались с проблемой фильтра. А все из-за того, что ранней весной днем тепло, а ночью могут быть заморозки. В результате утром загустевшее масло начинает проходить через фильтр, растет давление. Как закономерный итог – фильтр раздувается и трескается.

Как новое масло и новый фильтр могут &amp;quot;убить&amp;quot; двигатель вашего автомобиля

Как новое масло и новый фильтр могут &amp;quot;убить&amp;quot; двигатель вашего автомобиля

Экономия на фильтре

В автомагазинах сейчас большое разнообразие фильтров. И они, даже фирменные, имеют весьма доступную цену. Тем не менее, некоторые водители из желания немного сэкономить покупают какую-нибудь китайскую продукцию. А качество товаров из Китая ещё очень далеко от совершенства. В результате фильтр быстро засоряется, а клапан может открыться не полностью. В итоге — масляное голодание и "убийство" двигателя.

Поддельные фильтры

В нашей стране не так уж и редко можно встретить поддельные запчасти для автомобилей, в том числе и масляные фильтры. Украинцы охотно покупают запчасти известного бренда, даже не задумываясь, почему вдруг они стоят так дешево. Такие запчасти, как правило, имеют плохое качество. Вернее, не имеют его. Поэтому и случается, что "брендовые" фильтры трескаются.


Максимов Віталій, Тудей

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