Кернес попросил Кабмин разрешить работу метро с ограничениями

Мэр заявил, что решение правительства привело к транспортному коллапсу.

Кернес попросил Кабмин разрешить работу метро с ограничениями
Фото: facebook.com/slava.mavrichev

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу метрополитена.

Об этом говорится на сайте мэрии.

Кернес указал Шмыгалю, что метро осуществляет около 50% пассажирских перевозок в городе. После его закрытия в Харькове возникла сложная ситуация, которая привела к перекрытию дорог недовольными пассажирами, проявлениям вандализма к подвижному составу и физическому насилию к его водителям.

Он сообщил, что приказ правительства фактически привел к транспортному коллапсу в городе.

Кернес просит пересмотреть это решение и восстановить перевозки при организации ограниченного пропуска пассажиров на станции метро с помощью работников Национальной полиции и штатной охраны метрополитена.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в документе.

Харьковское метро, как и два других метрополитена в Украине, по распоряжению Кабмина прекратил работу вечером 17 марта. Поскольку не все горожане могут работать удаленно, многим приходится искать возможность добраться на работу общественным транспортом.

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