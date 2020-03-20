Sharp подала в Японии в суд на Tesla и требует запретить ввоз электромобилей

Японская компания Sharp активизировала свою деятельность на правовом поле. За последние месяцы Sharp подала иски против ряда компаний, обвинив их в краже технологий или неправомочном использовании патентов. Как стало известно на днях, под раздачу также попала американская компания Tesla.

Sharp подала в Японии в суд на Tesla и требует запретить ввоз электромобилей

Reuters

Японское информагентство Nikkei сообщило, что подразделение Sharp в городе Осака подало иск в Токийский окружной суд против японского подразделения компании Tesla. В поданном документе Sharp утверждает, что американский производитель электромобилей нарушил патенты компании на бортовое оборудование связи.

Как заградительную меру против нарушений Tesla компания Sharp просит суд запретить ввоз в страну трёх моделей электромобилей компании. Компания Sharp в прошлом занималась разработкой и производством широкого спектра электронных компонентов, включая автомобильную электронику. Например, в 2007 году это было одной из целей кооперации деятельности Sharp и компании Pioneer. Вскоре после этого кризис 2008 года и общее замедление экономики Японии поставили крест на совместной работе компаний, но что-то было сохранено в патентах.

С начала года Sharp подала патентные иски против компаний Vizio и OPPO и ряда других производителей телевизионных панелей и изделий. Японский производитель обвиняет их в нарушении 12 патентов, касающихся производства LCD-панелей. Иск против Tesla окунает Sharp в мир автопрома. В конце концов, электромобили Tesla ? это ведь гаджеты, как уверяет нас Илон Маск и его поклонники.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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