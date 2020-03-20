ТОП-3 самых надежных люксовых автомобилей в возрасте от 6 лет

Люксовые автомобили априори должны обладать отличным качеством. Однако, это правило работает не всегда. Эксперты журнала What Car?, опросив более 18 000 автомобилистов, назвали самые надежные люксовые автомобили в возрасте от 6 лет.

3. Audi A6 (2011-2018)

Audi A6 четвертого поколения (см. фото вверху) появился в 2011 году. Он получил ту же платформу, интерьер и двигатели, что и седан Audi A7 2011 года. 21% автомобилей A6 четвертого поколения за последние 12 месяцев нуждались в ремонте. В 7% случаев приходилось ремонтировать коробку передач. Некоторые автомобили отремонтировали по гарантии. Только немногие владельцы A6 заплатили за ремонт 1500 фунтов стерлингов или больше. Рейтинг надежности этой модели – 82,2%.

2. Mercedes-Benz E-Class (2009-2016)

У Mercedes-Benz E-Class четвертого поколения рейтинг надежности составляет 82,3%. У 26% этих автомобилей бизнес-класса за последние 12 месяцев были поломки, которые требовали посещение СТО. Чаще всего жаловались на кондиционер, батарею и двигатель. Большинство поломок отремонтировали на сумму до 300 фунтов стерлингов. Были также поломки, ремонт которых обошелся в 1500 фунтов стерлингов.

1. Jaguar XJ (2010-2019)

Обновленный представительский седан Jaguar XJ, выпускавшийся в 2010-2019 годах, имеет потрясающую надежность – 94,9%. За последние 12 месяцев только 6% седанов XJ нуждались в ремонте. Главная проблема – с электрикой. За ремонт владельцам пришлось заплатить от 750 до 1000 фунтов стерлингов.

Всего в мире с 2010 по 2019 год продали более 100 000 седанов Jaguar XJ. В 2020 году должно появиться его новое поколение, которое получит электрическую силовую установку.