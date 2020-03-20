КрАЗ випустив унікальну восьмиколісну модель

Український виробник поставив ВАТ «Азнафтомаш» (Азербайджан) шасі КрАЗ-7140Н6 колісної формули 8?6 призначений для монтажу установок промислового призначення та технологічного обладнання, для експлуатації дорогами всіх категорій та бездоріжжям.

Про це повідомляє прес-служба виробника.

Шасі агрегатовано 375-сильним дизельним двигуном Євро-5 із механічною дводіапазонною 9-ступеневою КЗП, сухим однодисковим зчепленням та АБС. Рульовий механізм — інтегрального типу з вбудованим гідропідсилювачем. Кабіна автомобіля — капотна, тримісна.

КрАЗ-7140Н6 має збільшену вантажопідйомність (більше 30 т), що стало визначальним при виборі нафтовиками бази для бурової установки УП-100/125, що призначена для обслуговування газових та нафтових свердловин. Опробування першої поставленої партії автомобільних шасі КрАЗ-7140Н6 пройшло з успіхом і продемонструвало позитивні результати. Тому в «Азнафтомаші» було вирішено продовжити співробітництво та замовити чергову партію унікальних восьмиколісних КрАЗів.

Азербайджанські партнери цінують КрАЗи за високу вантажопідйомність, надійність конструкції, простоту обслуговування та ремонтопридатність.