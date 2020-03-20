В Украине из-за коронавируса закрываются автосалоны

В Украине из-за коронавируса закрываются автосалоны

В связи с введением в Украине карантина из-за распространения коронавируса, некоторые автомобильные дилеры начинают работать в "закрытом режиме". В частности, украинцы теперь могут дистанционно купить китайские автомобили HAVAL и Great Wall.

Принцип "От двери до двери", по которому начали продавать автомобили HAVAL и Great Wall, предусматривает широкие возможности покупателя. Оплата происходит через онлайн-сервисы, например, при помощи Приват24. Покупатель получит свой автомобиль по указанному адресу. Менеджеры оказывают дистанционную помощь на всех стадиях покупки.

Компания "Новая энергия Украины", которая продает китайские автомобили HAVAL и Great Wall, обещает в ближайшее время опять открыть свои автосалоны, как только снимут карантин.

В Украине с 19 марта по 3 апреля введен карантин из-за вспышки коронавируса. Украина закрыла свои границы для въезда иностранцев (исключение делается для украинцев, которые возвращаются на родину). В населенных пунктах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, больницы и т.д. Закрыто автобусное и железнодорожное сообщение между городами.


Максимов Віталій, Тудей

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