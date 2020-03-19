Китайцы создадут в Севилье службу беспилотных аэротакси

Китайцы создадут в Севилье службу беспилотных аэротакси

Китайская компания EHang сообщила о заключении соглашения с властями Севильи, Испания, предполагающего создание в городе инфраструктуры для службы беспилотных аэротакси. С помощью данной службы испанские власти надеются снизить наземный трафик в старом городе и исторических районах Севильи.

Договор предполагает, что служба аэротакси будет создана на базе беспилотного аппарата EHang 216. Аппарат оборудован электрической установкой и способен на перевозку двух людей или грузов массой до 260 килограммов. Машина может развивать скорость до 150 километров в час; дальность полета аэротакси — 70 километров.

Не так давно мы писали о том, что аэротакси EHang 216 применили в Китае во время учений по борьбе с эпидемией коронавируса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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