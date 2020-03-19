В Україні запустили виробництво унікальних автомобілів
Компанія Polycar представила вахтовий автобус на шасі автомобіля IVECO, моделі EuroCargo ML110E25WS.
Як повідомили MMR у
Кабіна водія укороченого типу з місцем водія і двома пасажирськими сидіннями.
На шасі цього авто встановлено пасажирський фургон з такими техніко-виробничими характеристиками:
- кількість місць для сидіння – 22. Сидіння комфортабельні, напівм’які, травмобезпечні, з антивандальним виконанням. Розташовуються парами, на спинці сидіння, ближнього до проходу між рядами, передбачений індивідуальний поручень, який полегшує вставання, посадку, рух по проходу;
- вікна. По всій довжині бічної стінки розташовані вікна загальною чисельністю 9 штук. Частина з яких глухі, інші оснащені кватирками висувного типу;
- двері. Посадкова дверь в передній частині фургона і одностулкова дверь відкидного типу в задній частині пасажирського відділення;
- освітлювальна система. 8 LED-світильників, врізаних в стельову обшивку;
- опалювальні системи. Передбачено дизельний обігрівач автономного типу і незалежна від нього система обігріву від пристрою охолодження двигуна;
- монітор в передній частині фургона з підтримкою різних варіантів підключення;
- система зв’язку з водійської кабіною;
- проблискові маячки оранжевого кольору на кабіні.
Внутрішня і зовнішня обшивки фургона виконані із зносостійких і корозієстійких матеріалів. В даному випадку це алюмінієва композитна панель. Передбачено ізоляційний шар між обшивками – екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.
Загальна кількість перевезеного персоналу (враховуючи два сидіння в кабіні) становить 24 людини. Таким чином, даний транспортний засіб здатний перевозити одночасно кілька бригад. Тому, можна стверджувати, що купити вахтовки такого типу корисно будь-яким підприємствам, яким за родом діяльності необхідно споряджати робочі (або вахтові) групи на віддалені об’єкти.
Це можуть бути об’єкти, розташовані в місцевостях з утрудненим під’їздом в силу складних погодно-кліматичних умов, бездоріжжя і інших несприятливих чинників. З урахуванням підвищеної прохідності даного авто, і якісно облаштованих автономних систем життєдіяльності експлуатація цього транспортного засобу суттєво полегшить багато виробничих завдань для підприємства.