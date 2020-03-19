В Україні запустили виробництво унікальних автомобілів

Компанія Polycar представила вахтовий автобус на шасі автомобіля IVECO, моделі EuroCargo ML110E25WS.

Як повідомили MMR у прес-службі виробника, модель оснащена 6-циліндровим дизельним двигуном, потужністю 251 к.с. з механічною 6-ступінчастою коробкою передач, колісна формула 4х4.

Кабіна водія укороченого типу з місцем водія і двома пасажирськими сидіннями.

На шасі цього авто встановлено пасажирський фургон з такими техніко-виробничими характеристиками:

кількість місць для сидіння – 22. Сидіння комфортабельні, напівм’які, травмобезпечні, з антивандальним виконанням. Розташовуються парами, на спинці сидіння, ближнього до проходу між рядами, передбачений індивідуальний поручень, який полегшує вставання, посадку, рух по проходу;

вікна. По всій довжині бічної стінки розташовані вікна загальною чисельністю 9 штук. Частина з яких глухі, інші оснащені кватирками висувного типу;

двері. Посадкова дверь в передній частині фургона і одностулкова дверь відкидного типу в задній частині пасажирського відділення;

освітлювальна система. 8 LED-світильників, врізаних в стельову обшивку;

опалювальні системи. Передбачено дизельний обігрівач автономного типу і незалежна від нього система обігріву від пристрою охолодження двигуна;

монітор в передній частині фургона з підтримкою різних варіантів підключення;

система зв’язку з водійської кабіною;

проблискові маячки оранжевого кольору на кабіні.

Внутрішня і зовнішня обшивки фургона виконані із зносостійких і корозієстійких матеріалів. В даному випадку це алюмінієва композитна панель. Передбачено ізоляційний шар між обшивками – екструдований пінополістирол товщиною не менше 40 мм.

Загальна кількість перевезеного персоналу (враховуючи два сидіння в кабіні) становить 24 людини. Таким чином, даний транспортний засіб здатний перевозити одночасно кілька бригад. Тому, можна стверджувати, що купити вахтовки такого типу корисно будь-яким підприємствам, яким за родом діяльності необхідно споряджати робочі (або вахтові) групи на віддалені об’єкти.



Це можуть бути об’єкти, розташовані в місцевостях з утрудненим під’їздом в силу складних погодно-кліматичних умов, бездоріжжя і інших несприятливих чинників. З урахуванням підвищеної прохідності даного авто, і якісно облаштованих автономних систем життєдіяльності експлуатація цього транспортного засобу суттєво полегшить багато виробничих завдань для підприємства.