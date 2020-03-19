ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

При покупке нового автомобиля многие автомобилисты не задумываются о том, сколько он потеряет в цене после начала эксплуатации. Но амортизация составляет больше, чем все ваши расходы на топливо, налоги и обслуживание вместе взятые. Эксперты журнала What Car? назвали ТОП-10 автомобилей, которые через три года после покупки меньше всего теряют в цене при перепродаже.

10. Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque (фото вверху) через три года после покупки у дилера сохраняет 59,1% своей первоначальной цены.

9. Lamborghini Urus

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Lamborghini Urus через три года после начала эксплуатации сохраняет 59,4% своей первоначальной цены. Но нужно учесть, что этот кроссовер стоит очень дорого. То есть его владелец все равно теряет много денег, если захочет его продать.

8. Porsche 911

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Porsche 911 Carrera 4 через три года после начала эксплуатации сохраняет 60,1% своей первоначальной цены. Carrera 4 – это новейшая версия культового 911.

7. Tesla Model 3

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Tesla Model 3 в комплектации AWD Performance через три года после начала эксплуатации сохраняет 60,2% своей первоначальной цены. Model 3 – это самый доступный электромобиль компании Tesla.

6. Land Rover Defender

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Классический внедорожник Land Rover Defender через три года после покупки сохраняет 61,4% своей первоначальной цены. Новый Defender имеет классический дизайн и современные технологии.

5. Porsche Macan

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Porsche Macan сохраняет 62,3% своей первоначальной цены через три года после начала эксплуатации.

4. Porsche Taycan

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Porsche Taycan – это первый электромобиль компании Porsche. Он сохраняет 62,4% своей первоначальной цены через три года после начала эксплуатации.

3. Porsche Cayenne Coupe

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Porsche Cayenne Coupe сочетает в своем дизайне элементы кроссовера и купе. Сейчас такие автомобили пользуются повышенным спросом. Cayenne Coupe сохраняет 63,6% своей первоначальной цены через три года после начала эксплуатации.

2. Porsche Panamera Sport Turismo

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Если владелец трехлетнего Porsche Panamera Sport Turismo захочет его продать, то он может рассчитывать вернуть в среднем 65,2% денег от его первоначальной стоимости.

1. Alpine A110

ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

Французский спорткар Alpine A110 появился в 2017 году. Через три года после покупки владелец A110 может его продать за 65,4% от его первоначальной стоимости.


Максимов Віталій, Тудей

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