ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже

При покупке нового автомобиля многие автомобилисты не задумываются о том, сколько он потеряет в цене после начала эксплуатации. Но амортизация составляет больше, чем все ваши расходы на топливо, налоги и обслуживание вместе взятые. Эксперты журнала What Car? назвали ТОП-10 автомобилей, которые через три года после покупки меньше всего теряют в цене при перепродаже.

10. Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque (фото вверху) через три года после покупки у дилера сохраняет 59,1% своей первоначальной цены.

9. Lamborghini Urus

Lamborghini Urus через три года после начала эксплуатации сохраняет 59,4% своей первоначальной цены. Но нужно учесть, что этот кроссовер стоит очень дорого. То есть его владелец все равно теряет много денег, если захочет его продать.

8. Porsche 911

Porsche 911 Carrera 4 через три года после начала эксплуатации сохраняет 60,1% своей первоначальной цены. Carrera 4 – это новейшая версия культового 911.

7. Tesla Model 3

Tesla Model 3 в комплектации AWD Performance через три года после начала эксплуатации сохраняет 60,2% своей первоначальной цены. Model 3 – это самый доступный электромобиль компании Tesla.

6. Land Rover Defender

Классический внедорожник Land Rover Defender через три года после покупки сохраняет 61,4% своей первоначальной цены. Новый Defender имеет классический дизайн и современные технологии.

5. Porsche Macan

Porsche Macan сохраняет 62,3% своей первоначальной цены через три года после начала эксплуатации.

4. Porsche Taycan

Porsche Taycan – это первый электромобиль компании Porsche. Он сохраняет 62,4% своей первоначальной цены через три года после начала эксплуатации.

3. Porsche Cayenne Coupe

Porsche Cayenne Coupe сочетает в своем дизайне элементы кроссовера и купе. Сейчас такие автомобили пользуются повышенным спросом. Cayenne Coupe сохраняет 63,6% своей первоначальной цены через три года после начала эксплуатации.

2. Porsche Panamera Sport Turismo

Если владелец трехлетнего Porsche Panamera Sport Turismo захочет его продать, то он может рассчитывать вернуть в среднем 65,2% денег от его первоначальной стоимости.

1. Alpine A110

Французский спорткар Alpine A110 появился в 2017 году. Через три года после покупки владелец A110 может его продать за 65,4% от его первоначальной стоимости.