В трех областях Украины: Черновицкой, Житомирской и Киевской, действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Руководство областей пока не стало вводить жестких ограничений, однако в случае, если обстановка серьезно ухудшится, этого стоит ожидать. UBR.ua рассказывает, какие ограничения будут действовать в случае введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Полиция может проникнуть в дом в случае необходимости. Фото: скрин youtube

В данный момент, пока права граждан не были серьезно ущемлены, система единой гражданской защиты должна:

  • оповещать о возникновении чрезвычайной ситуации органы управления и населения;
  • определить зону ЧС;
  • прогнозировать зону, масштаб и последствия ЧС;
  • работать для локализации последствий с привлечением необходимых сил и средств;
  • организовать меры по жизнеобеспечению пострадавших граждан;
  • в случае необходимости, провести эвакуацию.

Нацполиция в условиях чрезвычайной ситуации имеет право:

  • ограничить или запретить движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц или дорог при задержании определенных лиц;
  • на проникновение в жилище или владение граждан без решения суда, однако, исключительно в случаях, когда это необходимо для спасения жизни людей или ценного имущества;
  • ограничить доступ к определенной территории или требовать покинуть место.

При чрезвычайном положении возможно:

  • ограничение свободы передвижения по территории и введение особого режима въезда-выезда;
  • ограничение движения транспорта и его осмотр;
  • усиленная охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
  • запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • отчуждение или изъятие имущества и юридических и физических лиц.