В трех областях Украины: Черновицкой, Житомирской и Киевской, действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Руководство областей пока не стало вводить жестких ограничений, однако в случае, если обстановка серьезно ухудшится, этого стоит ожидать. UBR.ua рассказывает, какие ограничения будут действовать в случае введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

В данный момент, пока права граждан не были серьезно ущемлены, система единой гражданской защиты должна:

оповещать о возникновении чрезвычайной ситуации органы управления и населения;

определить зону ЧС;

прогнозировать зону, масштаб и последствия ЧС;

работать для локализации последствий с привлечением необходимых сил и средств;

организовать меры по жизнеобеспечению пострадавших граждан;

в случае необходимости, провести эвакуацию.

Нацполиция в условиях чрезвычайной ситуации имеет право:

ограничить или запретить движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц или дорог при задержании определенных лиц;

на проникновение в жилище или владение граждан без решения суда, однако, исключительно в случаях, когда это необходимо для спасения жизни людей или ценного имущества;

ограничить доступ к определенной территории или требовать покинуть место.

При чрезвычайном положении возможно: