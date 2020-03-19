В трех областях Украины: Черновицкой, Житомирской и Киевской, действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Руководство областей пока не стало вводить жестких ограничений, однако в случае, если обстановка серьезно ухудшится, этого стоит ожидать. UBR.ua рассказывает, какие ограничения будут действовать в случае введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.
В данный момент, пока права граждан не были серьезно ущемлены, система единой гражданской защиты должна:
- оповещать о возникновении чрезвычайной ситуации органы управления и населения;
- определить зону ЧС;
- прогнозировать зону, масштаб и последствия ЧС;
- работать для локализации последствий с привлечением необходимых сил и средств;
- организовать меры по жизнеобеспечению пострадавших граждан;
- в случае необходимости, провести эвакуацию.
Нацполиция в условиях чрезвычайной ситуации имеет право:
- ограничить или запретить движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц или дорог при задержании определенных лиц;
- на проникновение в жилище или владение граждан без решения суда, однако, исключительно в случаях, когда это необходимо для спасения жизни людей или ценного имущества;
- ограничить доступ к определенной территории или требовать покинуть место.
При чрезвычайном положении возможно:
- ограничение свободы передвижения по территории и введение особого режима въезда-выезда;
- ограничение движения транспорта и его осмотр;
- усиленная охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
- запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- отчуждение или изъятие имущества и юридических и физических лиц.