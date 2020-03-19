В Луцке весь общественный транспорт прекратил работу до конца карантина
Аналогичное решение приняли в Нововолынске.
Луцкий городской совет полностью запретил работу общественного транспорта с 19 марта и до конца карантина.
Это же касается населенных пунктов Прилуцкого старостинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Луцкого горсовета.
Предприятиям, учреждениям и компаниям рекомендовали организовать для своих работников регулярные специальные перевозки.
Помимо этого, решение о прекращении работы общественного транспорта приняли в Нововолынске, сообщили в пресс-службе городского совета.
"С целью предотвращения распространения коронавируса и для безопасности граждан, 20 марта с 00:01 в Нововолынске временно до окончания карантина прекращается работа общественного транспорта. Такое решение принял исполком сегодня, 19 марта", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее решение прекратить все пассажирские перевозки приняли в Черновцах. Вначале там отменили льготный проезд, чтобы мотивировать людей пожилого возраста оставаться дома, но позднее работу общественного транспорта приостановили до улучшения эпидемической ситуации.