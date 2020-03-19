Сегодня, 19 марта, патрульные Киева уже 5 раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта

В Киеве с начала дня 19 марта сотрудники патрульной полиции пять раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта лицами, которых не пустили в транспорт из-за введения карантина. Патрульная полиция пока не выносит протоколы за такие правонарушения.

Об этом KV стало известно из сообщения УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева .

“Вызовы бывают о перекрытии движения общественного транспорта, но после приезда патрульных они прекращают перекрытие движения. Вообще сегодня было пять сообщений о перекрытии движения. Это были такие радикальные меры от пассажиров, которых не пускают сверх установленного количества в транспортное средство, и они таким образом хотят не дать другим пассажирам возможность поехать. Но патрульные приезжают на место происшествия и прорабатывают вызов, они объясняют все нормы действующего законодательства, проводят профилактическую работу. Но это единичные случаи, все более-менее нормально относятся к этим ограничениям”, — отметили в патрульной полиции.

Отмечается, что патрульная полиция пока не выносит протоколы за такие правонарушения.

“Мы пытаемся сегодня и вчера не выносить протоколы за правонарушение. Водители в большинстве случаев не нарушают нормы действующего законодательства”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщала KV , сегодня, 19 марта, в Киеве возле метро "Черниговская" люди штурмовали автобусы, а полицейские пытались не пускать их в транспорт больше 10 человек. В целом по городу наблюдаются огромные очереди на общественный транспорт.

Напомним, что начиная со вчерашнего дня, 19 марта, на многих остановках в столице наблюдается необычно большое скопление людей, в утренний час “пик” в салонах общественного транспорта – давка. Многие пассажиры ехали без масок.

Также напомним, что первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что с 18 марта доступ пассажиров в общественный транспорт будет осуществляться исключительно в масках. По его словам, пассажиры без маски не будут допускаться. Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек.

Ранее KV сообщала, что Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек. Заведения общественного питания смогут предоставлять услуги только с адресной доставкой. Медицинские учреждения должны приостановить проведение плановых операций кроме неотложных и перепрофилироваться для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Фото: соцсети