В Киевской области к ответственности привлекли двоих водителей, которые везли больше 10 пассажиров

Также были обнаружены магазины, которые продолжали торговлю, несмотря на запрет.

В Киевской области за последние два дня правоохранители привлекли к ответственности двоих водителей, которые нарушили нормы карантина и перевозили более 10 человек. Об этом сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге.

"Автоперевозчики перевозили в салонах больше разрешенного количества пассажиров. Обнаружен водитель в Борисполе, который перевозил в маршрутке больше 10 человек. Также на 52-м километре автотрассы М-01 межгородский перевозчик (остановлен. - Ред.) за аналогичное нарушение", - сообщил Володин.

Помимо этого, в городах Ирпень, Бровары и Борисполь были обнаружены магазины и продавцы, которые игнорировали запрет и продолжали торговлю.

Володин подчеркнул, что правоохранители будут продолжать контроль над соблюдением временных карантинных мер.

Отмечается, что в области полностью запрещено пассажирское пригородное сообщение, кроме случаев, когда нужно работников привезти к их рабочим местам.

Напомним, с 18 марта и на время карантина в Киеве анонсировали допуск в пассажирский наземный транспорт исключительно в масках. Кроме того, в каждом трамвае, троллейбусе и автобусе не должно быть больше 10 пассажиров одновременно.

Однако в первый день после закрытия метро наземный транспорт оказался переполненным, люди в спальных районах часами ждали возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание.