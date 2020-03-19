В Украине засветились дорогущие спорткары

По всей Украине начали замечать дорогие спортивные автомобили.

Несмотря на то, что Украина – страна не богатая, все же на улицах ее городов можно встретить атрибуты довольно обеспеченной жизни. К примеру, дорогие автомобили. Они колесят дорогами и по улицах городов, удивляя прохожих своей красотой. Особенного внимания заслуживают спортивные авто, которых довольно много и стоят они очень недешево.

Спортивные машины стали более заметны после ухода зимы. Похоже, именно весной владельцы решают ими покрасоваться, а кто-то и вовсе считает, что такое время года лучшее для покупки новой машины.

Так, в Киеве видели купе и кабриолет Mercedes-AMG GT, а во Львове – Porsche 911. Последний представляет собой кабриолет. Отметим, что автомобили с индексом 911 начали выпускать еще в 60-х годах прошлого столетия. За свою историю 911 получил в каждом поколении модели большое количество различных спортивных модификаций для кольцевых гонок и ралли. И, ввиду ценовой доступности и высоких мощностных характеристик, стал одним из наиболее распространенных авто на спортивных соревнованиях.

Фото: instagram.com/lviv.top.cars

А вот в Харькове состоялся даже маини-слет спорткаров, где засветились и Porsche, и даже Lotus.

Фото: instagram.com/kharkiv_cars
Фото: instagram.com/kharkiv_cars

Кроме того, в Днепре и Одессе заметили новые BMW M8. Такие машины многие с уверенностью называют чуть ли не талонами динамики и роскоши. И действительно, автомобиль выглядит просто потрясающие. Владелец, скорее всего, очень доволен покупкой.

Фото: instagram.com/odessa_cars_power
Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Возможно, в ближайшее время спорткаров и дорогих кабриолетов на дорогах появится еще больше.

 

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