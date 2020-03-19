Украинцы во время карантина не смогут получить водительские права
Сервисные центры МВД Украины во время карантина, вызванного распространением коронавируса, не будут проводить экзамены по подготовке или переподготовки водителей транспортных средств. Это значит, что украинцы, по крайней мере, до 3 апреля не смогут получить водительские права.
С 19 марта по 3 апреля все сервисные центры МВД будут работать по особому графику. Практически вся работа переходит в режим онлайн. Однако, прием некоторых граждан все-таки продолжается.
В частности, обслуживаются люди, которым нужно зарегистрировать/перерегистрировать или снять с учета медицинские или дипломатические автомобили. Смогут перерегистрировать свой автомобиль лица, утратившие свидетельство про регистрацию авто.
Также можно будет восстановить водительское удостоверение, если оно утеряно или украдено.
При этом сервисные центры МВД не будут обслуживать людей с явными признаками ОРВИ.