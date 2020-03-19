Украинский транспортный самолет Ан-124 доставит из Китая в Чехию маски и тесты на COVID-19

Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" производства ГП "Антонов" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование, защитные средства и тесты на коронавирус. Об этом на фейсбуке сообщило Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух".

"Сегодня "Руслан" вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. В Чехию он должен привезти 2 млн респираторов №95, 5 млн масок, 80 тыс. защитных очков, 120 тыс. защитных костюмов и 50 тыс. тестов. В общем, груз состоит из 134 паллет весом 106,337 тыс. кг", - отметил "Украэрорух".

Правительство Чехии запретило гражданам появляться на улице без защитной маски или респиратора. В стране действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в Украине также действует общенациональный карантин. Закрыты все заведения общепита (работает доставка) и магазины, кроме продуктовых и аптек. Остановлено метро, прекращено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Вокзалы закрыты. Контрольно-пропускные пункты на границе Украины работают только на пропуск наших граждан и тех, у кого есть вид на жительство в стране.

По состоянию на утро 19 марта лабораторно в Украине было подтверждено и зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, два из них летальные.