В Киеве пассажиры остановили автобус и заходили в него несмотря запрет полицейских (фото)
Сегодня, 19 марта, в Киеве возле метро "Черниговская" люди штурмовали автобусы, а полицейские пытались не пускать их в транспорт больше 10 человек. В целом по городу наблюдаются огромные очереди на общественный транспорт.
Как стало известно
“Один автобус люди остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди толкаются с полицейскими”, – говорится в сообщении.
Как стало известно
Напомним, что начиная со вчерашнего дня, 19 марта, на многих остановках в столице наблюдается необычно большое скопление людей, в утренний час “пик” в салонах общественного транспорта – давка. Многие пассажиры ехали без масок.
Напомним, что первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что с 18 марта доступ пассажиров в общественный транспорт будет осуществляться исключительно в масках. По его словам, пассажиры без маски не будут допускаться. Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек.
Ранее
Фото: РБК-Украина