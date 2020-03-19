В Киеве пассажиры остановили автобус и заходили в него несмотря запрет полицейских (фото)

Сегодня, 19 марта, в Киеве возле метро "Черниговская" люди штурмовали автобусы, а полицейские пытались не пускать их в транспорт больше 10 человек. В целом по городу наблюдаются огромные очереди на общественный транспорт.

Как стало известно KV из сообщения корреспондента РБК-Украина, в Киеве образовались большие очереди к автобусам в связи с введенными карантинными мерами.

“Один автобус люди остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди толкаются с полицейскими”, – говорится в сообщении.

Как стало известно KV из сообщения в Facebook-группе "Транспорт Киева ", люди стоят в очереди на автобусы по два и более часов. По словам автора он простоял в очереди на 220 маршрут с Позняков с 7:20 до 9:05.

Напомним, что начиная со вчерашнего дня, 19 марта, на многих остановках в столице наблюдается необычно большое скопление людей, в утренний час “пик” в салонах общественного транспорта – давка. Многие пассажиры ехали без масок.

Напомним, что первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что с 18 марта доступ пассажиров в общественный транспорт будет осуществляться исключительно в масках. По его словам, пассажиры без маски не будут допускаться. Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек.

Ранее KV сообщала, что Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек. Заведения общественного питания смогут предоставлять услуги только с адресной доставкой. Медицинские учреждения должны приостановить проведение плановых операций кроме неотложных и перепрофилироваться для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Фото: РБК-Украина