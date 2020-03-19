В украинском селе засняли парковку с элитными авто на полмиллиона долларов

В Украине засняли парковку с несколькими дорогими автомобилям. Общая их стоимость – свыше полумиллиона долларов. А ведь машины засветились не в Киеве и не в Одессе, а в селе Минай близ Ужгорода.

В украинском селе засняли парковку с элитными авто на полмиллиона долларов

Фото: instagram.com/interesting_cars_of_uzhorod

Итак, в объективы камер попали Bentley Bentayga за 300 тыс. долларов, пара новеньких Audi Q8 (примерно по $100 тыс. за каждый), а также Mercedes S500.

В украинском селе засняли парковку с элитными авто на полмиллиона долларов

Фото: instagram.com/interesting_cars_of_uzhorod

Примечательно, что у одного кроссовер Ауди – словацкие номера. Хотя остальные автомобили имеют местную, закарпатскую регистрацию.

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