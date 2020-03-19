Посольство Украины в Польше обнародовало список спецпоездов для эвакуации украинцев

Билеты будут стоить от 700 до 1000 гривен.

Посольство Украины в Польше обнародовало список спецпоездов для эвакуации украинцев

Посольство Украины в Польше вечером 18 марта обнародовало список спецпоездов на 20 марта, которыми украинцы смогут вернуться из Польши домой.

Согласно сообщению, специальные железнодорожные рейсы будут курсировать из Перемышля.

20 марта будут курсировать четыре спецпоезда "Укрзализныци" по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Расписание (время местное):

Выезд из Перемышля - прибытие в Киев (через Львов)

  1. 10:18 - 21:33
  2. 13:10 - 23:08 (Intercity)
  3. 15:45 - 23:53 (Intercity)
  4. 18:59 - 6:46 (прибытие 21.03)

Продажа билетов будет осуществляться на сайте https://booking.uz.gov.ua/

Об открытии онлайн-продажи билетов обещают сообщать дополнительно.

Ориентировочная стоимость билета: 2 класс - 700 гривен (100 злотых); 1 класс - 1000 гривен (150 злотых).

Для получения консультаций о том, как добраться до Перемышля из разных регионов Польши, украинцам рекомендуют обращаться к почетным консулам Украины в Республике Польша: https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/pochesne-konsulstvo

Также посольство опубликовало список и номера телефонов почетных консулов Украины в 11 крупных городах Польши.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал возвращение на родину 11,5 тыс. украинцев. 33 граждан из Австрии заберет президентский борт.

Напомним, Украина с 17 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной болезни.

Эвакуация людей уже началась, и 15 марта в Украину из Италии спецрейсом SkyUp вернулись больше 120 человек. У них нет коронавирусной болезни COVID-19, но все равно они должны провести две недели на домашнем карантине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" готовится вывезти украинцев из Польши поездами Интерсити"Укрзализныця" готовится вывезти украинцев из Польши поездами Интерсити
Austrian Airlines доставит украинцев из Вены в КиевAustrian Airlines доставит украинцев из Вены в Киев
На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)
Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - КриклийУкраина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - Криклий
МИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 мартаМИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта
С 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с ПольшейС 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей
“Укрзализныця” объявила о прекращении железнодорожного сообщения со Словенией и Польшей“Укрзализныця” объявила о прекращении железнодорожного сообщения со Словенией и Польшей
В Словакии в ДТП разбились двое украинцевВ Словакии в ДТП разбились двое украинцев
МАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри УкраиныМАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри Украины
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей ЗакарлюкаБывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Последние новости
Подгружаем последние новости