Посольство Украины в Польше обнародовало список спецпоездов для эвакуации украинцев

Билеты будут стоить от 700 до 1000 гривен.

Посольство Украины в Польше вечером 18 марта обнародовало список спецпоездов на 20 марта, которыми украинцы смогут вернуться из Польши домой.

Согласно сообщению, специальные железнодорожные рейсы будут курсировать из Перемышля.

20 марта будут курсировать четыре спецпоезда "Укрзализныци" по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Расписание (время местное):

Выезд из Перемышля - прибытие в Киев (через Львов)

10:18 - 21:33 13:10 - 23:08 (Intercity) 15:45 - 23:53 (Intercity) 18:59 - 6:46 (прибытие 21.03)

Продажа билетов будет осуществляться на сайте https://booking.uz.gov.ua/

Об открытии онлайн-продажи билетов обещают сообщать дополнительно.

Ориентировочная стоимость билета: 2 класс - 700 гривен (100 злотых); 1 класс - 1000 гривен (150 злотых).

Для получения консультаций о том, как добраться до Перемышля из разных регионов Польши , украинцам рекомендуют обращаться к почетным консулам Украины в Республике Польша : https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/pochesne-konsulstvo

Также посольство опубликовало список и номера телефонов почетных консулов Украины в 11 крупных городах Польши .

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал возвращение на родину 11,5 тыс. украинцев. 33 граждан из Австрии заберет президентский борт.

Напомним, Украина с 17 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной болезни.

Эвакуация людей уже началась, и 15 марта в Украину из Италии спецрейсом SkyUp вернулись больше 120 человек. У них нет коронавирусной болезни COVID-19, но все равно они должны провести две недели на домашнем карантине.