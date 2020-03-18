Как распознать недолив топлива на АЗС

Некоторые автомобилисты подозревают, что им на АЗС наливают меньше топлива, чем положено. Иногда их подозрения вполне оправданы. Фактический недолив топлива может быть в два-три раза выше нормы. Сегодня мы расскажем о том, как узнать, что вам недолили топлива на АЗС.

Недобросовестные сотрудники есть даже на заправках сетей с хорошей репутацией. К сожалению, на любой АЗС может найтись человек, который захочет по тем или иным причинам обмануть клиента.

Чаще всего недобросовестные работники заправок меняют настройки автомата. Во время заправки он показывает ровно столько литров, за сколько оплачено. На самом же деле в этом случае могут недолить до двух литров топлива.

Когда автомобилист отходит от своей «ласточки», нечистый на руку сотрудник АЗС может задержать подачу топлива в бак, скрыв в шланге 1-2 литра.

Но не нужно подозревать всех работников АЗС в недобросовестности. Просто внимательно наблюдайте за тем, как заправляют ваш автомобиль. Нечистые на руку работники заправок могут выдать себя нервным поведением.

Учтите, что производители указывают в технических характеристиках рекомендуемый объем для полной заправки, оставляя пространство для расширения топлива. То есть они не предусматривают заполнения бака до краев. Поэтому в бак может поместиться на 10-25% топлива больше, чем рекомендуют автопроизводители.

Заливать бак «под завязку» имеет смысл перед дальней поездкой, когда есть сомнения в том, что можно будет регулярно заправляться.

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