ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км
Есть автомобили, которые без особых проблем могут проехать 320 000 км. Но это далеко не предел. Эксперты сайта iSeeCars назвали 7 автомобилей, владельцы которых на них уже проехали 480 000 км.
Toyota Tundra: 0.2%
0,2% владельцев Toyota Tundra (см. фото вверху) проехали на нем 480 000 км или больше. Это единственный полноразмерный пикап в списке автомобилей, которые могут проехать так много.
Toyota 4Runner: 0.2%
Не удивительно, что Toyota 4Runner может без проблем проехать 480 000 км. Эта модель давно славиться надежностью. 4Runner многое взял от среднеразмерного пикапа Tacoma.
GMC Yukon XL: 0.2%
GMC Yukon XL – это полноразмерный внедорожник с увеличенной колесной базой по сравнению со стандартным Yukon. Этот автомобиль любят большие семьи, так что не удивительно, что он очень много проезжает.
Chevrolet Suburban: 0.2%
Chevrolet Suburban часто стоит в гараже у больших семей, поэтому он, как и его "родной брат" Yukon, много ездит.
Ford Expedition: 0.2%
Когда-то Ford Expedition лидировал в списке автомобилей, способных проехать без особых проблем 480 000 км. Сейчас он немного сдал свои позиции. Может быть из-за того, что пять лет назад его начали оснащать другим двигателем (3,5 л EcoBoost V6 вместо 5,4 л V8).
Toyota Sequoia: 0.4%
Toyota Sequoia такая же надежная, как и дерево, в честь которого она получила название. 0,4% владельцев этого автомобиля уже проехали на нем 480 000 км.
Toyota Land Cruiser: 1.5%
1,5% владельцев Toyota Land Cruiser проехали на нем 480 000 км. Мы думаем, что они скоро преодолеют и отметку в 500 000 км.