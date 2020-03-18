ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

Есть автомобили, которые без особых проблем могут проехать 320 000 км. Но это далеко не предел. Эксперты сайта iSeeCars назвали 7 автомобилей, владельцы которых на них уже проехали 480 000 км.

Toyota Tundra: 0.2%

0,2% владельцев Toyota Tundra (см. фото вверху) проехали на нем 480 000 км или больше. Это единственный полноразмерный пикап в списке автомобилей, которые могут проехать так много.

Toyota 4Runner: 0.2%

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

Не удивительно, что Toyota 4Runner может без проблем проехать 480 000 км. Эта модель давно славиться надежностью. 4Runner многое взял от среднеразмерного пикапа Tacoma.

GMC Yukon XL: 0.2%

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

GMC Yukon XL – это полноразмерный внедорожник с увеличенной колесной базой по сравнению со стандартным Yukon. Этот автомобиль любят большие семьи, так что не удивительно, что он очень много проезжает.

Chevrolet Suburban: 0.2%

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

Chevrolet Suburban часто стоит в гараже у больших семей, поэтому он, как и его "родной брат" Yukon, много ездит.

Ford Expedition: 0.2%

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

Когда-то Ford Expedition лидировал в списке автомобилей, способных проехать без особых проблем 480 000 км. Сейчас он немного сдал свои позиции. Может быть из-за того, что пять лет назад его начали оснащать другим двигателем (3,5 л EcoBoost V6 вместо 5,4 л V8).

Toyota Sequoia: 0.4%

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

Toyota Sequoia такая же надежная, как и дерево, в честь которого она получила название. 0,4% владельцев этого автомобиля уже проехали на нем 480 000 км.

Toyota Land Cruiser: 1.5%

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

1,5% владельцев Toyota Land Cruiser проехали на нем 480 000 км. Мы думаем, что они скоро преодолеют и отметку в 500 000 км.


Максимов Віталій, Тудей

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