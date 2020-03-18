ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км

Есть автомобили, которые без особых проблем могут проехать 320 000 км. Но это далеко не предел. Эксперты сайта iSeeCars назвали 7 автомобилей, владельцы которых на них уже проехали 480 000 км.

Toyota Tundra: 0.2%

0,2% владельцев Toyota Tundra (см. фото вверху) проехали на нем 480 000 км или больше. Это единственный полноразмерный пикап в списке автомобилей, которые могут проехать так много.

Toyota 4Runner: 0.2%

Не удивительно, что Toyota 4Runner может без проблем проехать 480 000 км. Эта модель давно славиться надежностью. 4Runner многое взял от среднеразмерного пикапа Tacoma.

GMC Yukon XL: 0.2%

GMC Yukon XL – это полноразмерный внедорожник с увеличенной колесной базой по сравнению со стандартным Yukon. Этот автомобиль любят большие семьи, так что не удивительно, что он очень много проезжает.

Chevrolet Suburban: 0.2%

Chevrolet Suburban часто стоит в гараже у больших семей, поэтому он, как и его "родной брат" Yukon, много ездит.

Ford Expedition: 0.2%

Когда-то Ford Expedition лидировал в списке автомобилей, способных проехать без особых проблем 480 000 км. Сейчас он немного сдал свои позиции. Может быть из-за того, что пять лет назад его начали оснащать другим двигателем (3,5 л EcoBoost V6 вместо 5,4 л V8).

Toyota Sequoia: 0.4%

Toyota Sequoia такая же надежная, как и дерево, в честь которого она получила название. 0,4% владельцев этого автомобиля уже проехали на нем 480 000 км.

Toyota Land Cruiser: 1.5%

1,5% владельцев Toyota Land Cruiser проехали на нем 480 000 км. Мы думаем, что они скоро преодолеют и отметку в 500 000 км.