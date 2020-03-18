У Дубаї виявлені 10 нових позашляховиків Ford, які простояли 15 років

Днями в мережі з’явилися знімки з Дубаї з однієї з критих парковок, де виявлено 10 моделей Ford Excursion 2005 року випуску. Всі моделі нові і зберігаються під чохлами.

Як виявилося один із шейхів придбав машини 15 років тому про запас, заплативши за них близько 500 000 доларів.

Під капотом позашляховиків встановлений 10-циліндровий бензиновий двигун об’ємом 6,8 літра і потужністю 314 кінських сил.

Нагадаємо, що модель була побудована на базі пікапа Ford F-250 Super Duty 1999 року випуску. Він до тепер є найбільшим позашляховиком в світі. Однак в 2007 році видання Time внесла модель в список 50 найгірших за всю історію машинобудування.

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