В Фастове перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек

Люди не дали проехать грузовому составу.

В городе Фастове Киевской области местные жители утром 18 марта перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек.

Как сообщает корреспондент LB.ua, сотрудники полиции в 10:49 получили вызов по линии 102 о перекрытии путей на железнодорожной станции "Фастов".

Фото: Фейсбук

С 18 марта "Укрзализныця" по распоряжению правительства полностью прекратила перевозки людей всеми видами внутреннего сообщения: пригородным, городским, региональным, дальним.

Кроме того, с 18 марта отменены все регулярные и нерегулярные автобусные междугородние перевозки пассажиров, в том числе из Фастова. Запрет не касается только легковых автомобилей.

Ограничения на передвижение предварительно действуют до 3 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за закрытия метро в Харькове переполнен наземный транспортИз-за закрытия метро в Харькове переполнен наземный транспорт
Waymo приостановила работу сервисов роботакси из-за коронавирусаWaymo приостановила работу сервисов роботакси из-за коронавируса
В Днепре из-за карантина закрылось метроВ Днепре из-за карантина закрылось метро
Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - КриклийУкраина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - Криклий
"Укравтодор" не планирует останавливать дорожные работы из-за карантина"Укравтодор" не планирует останавливать дорожные работы из-за карантина
Renault закрывает французские заводы из-за коронавирусаRenault закрывает французские заводы из-за коронавируса
Экспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотокаЭкспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотока
Остановка авиасообщения: АМКУ проверит МАУ из-за резкого повышения ценОстановка авиасообщения: АМКУ проверит МАУ из-за резкого повышения цен
"Укрзализныця" завела телеграм-канал с изменениями в расписании из-за коронавируса"Укрзализныця" завела телеграм-канал с изменениями в расписании из-за коронавируса
Lamborghini остановила работу завода из-за коронавирусаLamborghini остановила работу завода из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости