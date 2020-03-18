Названо сім сучасних позашляховиків з ресурсом у півмільйона кілометрів

Портал iSeeCars оприлюднив статистику найвитриваліших машин на американському ринку. Лише 1% сучасних автомобілів здатні без проблем досягти відмітки у 200 тисяч миль на одометрі (320 тис км) і лише 0,03% мають шанс перетнути відмітку у 300 тисяч миль або 480 тисяч кілометрів.

Позашляховики та пікапи не втрачають популярності у США протягом довгого часу і складають значну частину машин на дорогах. І саме машини цього класу виявились найбільш витривалими – жодного седана чи легкого кросовера у списку немає.

Цифровий покажчик у відсотках біля назви авто позначає, скільки машин данної моделі здатні “дожити” до відмітки у 300 тисяч миль або 482 тисячі кіломметрів на одометрі.

Toyota Tundra 0,2%

Toyota Tundra продається не так добре, як головний суперник – Ford F-Серії, та це єдиний повнорозмірний пікап у цьому списку.

Toyota 4Runner 0,2%

Знову Toyota. Цього разу відома своєю надійністю та невибагливістю модель 4Runner. Значну частину своїх агрегатів позашляховик ділить з пікапом Tacoma.

GMC Yukon XL 0,2%

Модель з індексом XL має подовжену колісну базу і є найбільшим з позашляховиків марки. Данна модель майже ідентична Chevrolet Suburban, котрий значиться у списку наступним.

Chevrolet Suburban 0,2%

Обидва повнорозмірні SUV – Suburban та Yukon XL – часто обирають покупці з великими родинами, яким ці машини служать роками.

Ford Expedition 0,2%

Не менш популярний на ринку і повнорозмірний позашляховик від “Форд” зі своїм новим “маленьким” мотором EcoBoost V6 3.5. Вочевидь, відмова від 5,4-літрового V8 не погіршила загального ресурсу моделі.

Toyota Sequoia 0,4%

Третя, але не остання Toyota у списку. Sequoia з трьома рядами сидінь знає, як догоджати великим родинам і тягати причепи не гірше за Suburban, Yukon чи Expedition.

Toyota Land Cruiser 1,5%

Було б дивно не побачити у цьому списку легендарний “Ленд Крузер”. Півтора відсотка цих машин долають відмітку у 300 тисяч миль на одометрі.