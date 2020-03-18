Кроссовер Genesis GV80 получит приборную панель со стереоскопическим дисплеем

Кроссовер Genesis GV80 получит приборную панель со стереоскопическим дисплеем

Будущее рядом. Кроссовер Genesis GV80 компании Hyundai первым получит приборную панель с автостереоскопическим дисплеем, объёмное изображение на котором можно увидеть без специальных очков. Водитель сможет почувствовать себя пилотом из «Звёздных войн», где изображения «выпрыгивали» из дисплеев.

Автостереоскопический дисплей для автомобиля будет выпускать ведущий OEM-производитель автомобильных комплектующих компания Continental. Стереоскопическое изображение на дисплее создаётся с помощью старого доброго параллаксного барьера. Это система линз с управляемым наклоном, которая позволяет левому и правому глазу зрителя видеть немного смещённые изображения. Простейший пример ? это такие открытки с объёмными картинками, поверхность которых покрыта волнообразными линзами.

Впрочем, стереоскопический дисплей Continental будет исполнен по последнему слову техники. С помощью слежения за зрачками водителя дисплей будет постоянно подстраивать направление света пикселей с дисплея (угол), чтобы водитель всегда видел объёмное изображение. Все другие обитатели салона будут лишены этого удовольствия. Возникает вопрос, не будет ли эта красота отвлекать водителя от дороги?

Кроссовер Genesis GV80 получит приборную панель со стереоскопическим дисплеем

По мнению разработчика, стереоскопический дисплей поможет сосредоточиться на главных событиях в управлении движением автомобиля. Так, вместо того, чтобы следить за показанием десятка приборов и сигнальных указателей, стереоскопический дисплей выдвинет главное событие на главный план ? изображение «всплывёт» над дисплеем и сможет привлечь к себе внимание. Это позволит сразу сосредоточиться на главном.

Кроссовер Genesis GV80 получит приборную панель со стереоскопическим дисплеем

Кроссовер Genesis GV80

В дальнейшем компания Continental собирается предложить развлекательные стереоскопические дисплеи для пассажиров и управление дисплеем жестами. Также в планах создать стереоскопический дисплей для водителя на основе технологии дифракционной подсветкой светового поля компании Leia (Diffractive Lightfield Backlighting). Эту технологию в своё время попыталась продвинуть на рынок компания RED вместе с фирменным смартфоном Hydrogen One, но у неё ничего не вышло. Интересно, получится ли это у компании Continental?


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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