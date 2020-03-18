Boeing требует от властей США 60 млрд долл господдержки

Компания Boeing выступает за то, чтобы правительство США выделило не менее 60 млрд долл. для поддержки авиационно-космической промышленности, говорится заявлении, опубликованном на сайте организации.



Поддержка, в частности, должна быть реализована в виде гарантий по кредитам, отметили в компании.



"Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться ",— говорится в заявлении.



По мнению компании, долгосрочные перспективы отрасли по-прежнему сильны, однако, пока пассажиропоток не восстановится до нормального уровня, необходимы меры для поддержки индустрии и экономики в целом.



Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что последствия пандемии нового коронавируса оказались для гражданской авиации серьезнее, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года.

