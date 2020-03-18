Boeing требует от властей США 60 млрд долл господдержки

Boeing требует от властей США 60 млрд долл господдержки

Компания Boeing выступает за то, чтобы правительство США выделило не менее 60 млрд долл. для поддержки авиационно-космической промышленности, говорится заявлении, опубликованном на сайте организации.

Поддержка, в частности, должна быть реализована в виде гарантий по кредитам, отметили в компании.

"Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться ",— говорится в заявлении.

По мнению компании, долгосрочные перспективы отрасли по-прежнему сильны, однако, пока пассажиропоток не восстановится до нормального уровня, необходимы меры для поддержки индустрии и экономики в целом.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что последствия пандемии нового коронавируса оказались для гражданской авиации серьезнее, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года.



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